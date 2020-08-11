شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: عبدالله السعيد تألق أكثر بعد رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بعبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، بعد تألقه وتسجيله ثلاثية في شباك طنطا بالدوري الممتاز.
وقال الحضري في تصريحات على شاشة قناة النهار: «عندما رحل السعيد عن الأهلي وانتقل إلى الدوري السعودي البعض قال إنه انتهى ولكنه أثبت عكس ذلك».
واختتم حديثه: «السعيد تألق بشكل أكبر بعد رحيله عن الأهلي لكونه يمتلك شخصية فريدة من نوعها بعيدا عن حجم إمكانياته في عالم كرة القدم».
الجدير بالذكر أن السعيد وصل للهدف رقم 107 عبر تاريخه بالدوري المصري.
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