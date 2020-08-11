شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيج يتحدى سيميوني: سنتخطى أتلتيكو مدريد ونصعد لنصف نهائي الشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب لايبزيج، جليان ناجليسمان، أن كل اللاعبين يؤمنون بإمكانية النجاح، وتخطي مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، مشيرا إلى أن الفريق يعمل لتحويل هذا الاعتقاد إلى واقع.

وقال ناجليسمان، للموقع الرسمي لنادي لايبزيج: "هناك روح جيدة والأولاد يستمتعون، سنتخطى أتلتيكو مدريد ونصعد لنصف نهائي "الشامبيونزليج". وأضاف: "ليس لديها أي تأثير على استعدادنا بأي حال. لن نجعل هذه الأنباء تؤثر فينا. سنستمر بشكل طبيعي وتركيزينا على مباراة الخميس".

وتابع: "يويفا لديه بروتوكول يحدد ما يجب فعله. الأندية أبلغت وتم تطبيق البروتوكول. هناك لائحة سارية، وإذا انحسر الأمر في حالتين فلن يكون لهما تأثير على مباراة الخميس".

وكثف الفريق الألماني تدريباته مساء أمس، مؤكدا أن ذلك ضروريا لكي يثبت اللاعبين أنفسهم في الأيام المقبلة. قائلا: "سنسعى لإيجاد وتيرتنا، التي تجمع بين الهجوم والديناميكية وإحباط هجمات المنافس".