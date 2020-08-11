شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينتقد جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حضور عدد من جماهير الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك التي أقيمت على ملعب برج العرب بمنافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية: «مع احترامي لكل جمهور الاتحاد ولكن هناك عدد من جماهير النادي حضرت مباراة الزمالك».
وأضاف: «نحن في زمن انتشار فيروس كورونا كيف دخلت تلك الأعداد لحضور مباراة الزمالك ولماذا نفعل الخطأ ونندم بعد ذلك؟»..
واختتم حديثه متسائلاً: «هل يتخذ اتحاد الكرة إجراء ضد الاتحاد السكندري بسبب دخول البعض وحضورهم للمباراة ؟».
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