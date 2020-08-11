شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينتقد جماهير الاتحاد السكندري في مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، حضور عدد من جماهير الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك التي أقيمت على ملعب برج العرب بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية: «مع احترامي لكل جمهور الاتحاد ولكن هناك عدد من جماهير النادي حضرت مباراة الزمالك».

وأضاف: «نحن في زمن انتشار فيروس كورونا كيف دخلت تلك الأعداد لحضور مباراة الزمالك ولماذا نفعل الخطأ ونندم بعد ذلك؟»..

واختتم حديثه متسائلاً: «هل يتخذ اتحاد الكرة إجراء ضد الاتحاد السكندري بسبب دخول البعض وحضورهم للمباراة ؟».