شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وولفرهامبتون يسرد قصة نجاحه مع فريقه من الدرجة الثانية حتى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب وولفرهامبتون، إنه سعيد بالهوية القوية التي صنعها الفريق بعدما شق طريقه من دوري الدرجة الثانية حتى المنافسة الأوروبية خلال ثلاث سنوات.

وكان وولفرهامبتون في المركز 15 بدوري الدرجة الثانية عندما تولى سانتو المسؤولية في مايو 2017 بينما يستعد الفريق الآن لظهوره الأول في دور الثمانية بإحدى بطولتي أوروبا خلال 48 عاما عندما يواجه إشبيلية اليوم الثلاثاء في دور الثمانية للدوري الأوروبي.

أكد نونو: "كانت رحلة طويلة وليست قاصرة على هذا الموسم فقط. لقد بدأت قبل ثلاثة مواسم في الدرجة الثانية. ضمت بالأساس نفس مجموعة اللاعبين".

وتابع: "نجحنا في تكوين هوية للفريق. هذه واحدة من الأشياء الثمينة في كرة القدم، امتلاك هوية، تعتمد على أسلوب اللعب وكيفية التعامل مع قواعدنا ومهامنا والمشاكل التي تحدث".

وواصل: "محاولة تشكيل فريق والتعاقد مع لاعبين يستغرق بعض الوقت وفي بعض الحالات لا يستغرق وقتا. أنا فخور للغاية بالطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن فيه الآن إذ يمكنني القول إن لدينا هويتنا الخاصة".

وأضاف نونو أن فريقه الذي فشل في حجز مقعد بالتصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل عندما أنهى الدوري الممتاز في المركز السابع، يتوقع اختبارا صعبا أمام بطل الدوري الأوروبي خمس مرات في ديسبورج في ألمانيا.

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وقال سانتو: "أعتقد أن كافة الفرق المشاركة في هذه البطولة تعرف بعضها البعض جيدا. إشبيلية فريق جيد وندرك جودته. يملك لاعبين جيدين ومدرب جيد (جولين لوبيتيجي) وهو ما يُعد تحديا كبيرا لنا".