شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد أكثر فريق يسجل من ضربات جزاء في دوريات «البيج فايف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أكثر فريق يحصل على ضربات جزاء بجميع المسابقات الذي شارك فيها "الشياطين الحمر" سواء بالدوري الإنجليزي أو كأس إنجلترا أو الدوري الأوروبي.

وكان برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، نجح في تسجيل هدف من ركلة جزاء خلال مواجهة كوبنهاجن، بربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، التى انتهت منذ قليل بفوز الفريق الإنجليزي بهدف دون رد.

وحصل فريق مانشستر يونايتد على 21 ركلة جزاء في كل المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في الدوريات "البج فايف" وفقا لما أعلنته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ومنذ بداية موسم 2017-2018 في الدوري الأوروبي، أحرز برونو فيرنانديز 13 هدفا وصنع 8، أكثر من أي لاعب آخر خلال هذه الفترة".