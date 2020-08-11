شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يتنزع صدارة الدوري المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادي الوداد فوزا صعبا ومثيرا على حساب أولمبيك خريبكة بثلاثية مقابل هدفين، مساء الإثنين، في إطار مباريات الجولة 21 من مسابقة الدوري المغربي.

وتقدم خريبكة بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق حمزة أسرير لاعب الوداد بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل إسماعيل الحديد وإبراهيم نجم الدين هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 41 و47.

وضاعف كازادي كاسينجو من تقدم الوداد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يقلص محمد الفقيه من النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لخريبكة في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

وتقدم الوداد لصدارة ترتيب الدوري المرغبي برصيد 40 نقطة من 21 مباراة، أمام الرجاء صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة ولكن من 20 لقاء فقط.

الجدير بالذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي نهاية سبتمبر وأول أكتوبر المقبلين، في ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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