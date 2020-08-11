شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مباراة مانشستر يونايتد × كوبنهاجن: ركلة جزاء تفك شفرات الحائط السويدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد في بلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2019/2020، وذلك بعد تغلبه على فريق كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 1-0، بعد وقت إضافي للمباراة التي انتهى وقتها الأصلي بنتيجة التعادل 0-0.

وأحتاج مانشستر يونايتد لركلة جزاء بعد 5 دقائق من بداية الوقت الإضافي الأول تحصل عليها الفرنسي أنتوني مارسيال وترجمها البرتغالي برونو فيرنانديز الذي سجل ركلته رقم 21 على التوالي من بين أخر 21 ركلة جزاء سددها على مستوى مباريات الدوري أو المسابقات الأوروبية.

وأشترك فيرنانديز في تسجيل 11 هدف في الدوري الأوروبي هذا الموسم من خلال تسجيله 7 أهداف وصناعته لـ 4، وذلك من خلال مشاركته في 9 مباريات بالمسابقة.

وساهم فيرنانديز في تسجيل 19 هدفًا مع مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، منذ انضمامه للفريق (يناير 2020) مع تسجيله لـ 11 هدف وصناعته لـ 8، وهو سجل لم يحققه خلال تلك الفترة أي لاعب أخر على مستوى جميع اللاعبين في أندية البريميرليج.

وأوضح موقع أوبتا الإحصائي أنه منذ بداية موسم 2017/2018 في الدوري الأوروبي، أشترك برونو فيرنانديز في تسجيل 21 هدف بالمسابقة (سجل 13 وصنع 8)، وهو سجل لا يفوقه أي لاعب أخر خلال تلك الفترة.

ولعب الحارس السويدي كارل جوهان جونسون دور البطولة في المباراة على الرغم من خسارة فريقه، ونجح حارس كوبنهاجن من التصدي لـ 13 كرة ليمنع تعرض فريقه لخسارة كبيرة، ويحقق عدد تصديات غير مسبوق في المسابقة منذ عام 2009.

ولم يتعرض حارس مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو لتسديدة واحدة على مرماه الليلة، لكن مانشستر يونايتد عادل رقمه القياسية في المسابقات الأوروبية بالحفاظ على نظافة شباكه لـ 8 مباريات مختلفة في المسابقة هذا الموسم، معادلًا نفس السجل في مواسم 2007/2008، 2008/2009 و2016/2017 (في جميع هذه المواسم وصل للنهائي)

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وحافظ مانشستر يونايتد على عادة الأندية الإنجليزي بتواجد فريق إنجليزي على الأقل في الدور نصف نهائي لمسابقة الدوري الأوروبي للموسم الخامس على التوالي في سلسلة تألق إنجليزية لم تعرف من قبل في تاريخ المسابقة.

ووصل اليونايتد إلى نصف النهائي في الدوري الأوروبي للمرة الثانية بعد موسم 2016/2017، وهو الموسم الذي كان انتهى بتتويج الشياطين الحمر بـ لقب المسابقة.