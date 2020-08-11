شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تواجه البرتغال في لشبونة نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الاثنين، مواجهة منتخب الماتادور ونظيره البرتغالي وديا خلال نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة لتكون المواجهة الودية الأولى بين الفريقين منذ عشر سنوات.

ويحل المنتخب الإسباني بقيادة المدرب لويس إنريكي ضيفا على نظيره الألماني بمدينة شتوتجارت في الثالث من سبتمبر المقبل، لتكون أول مباراة دولية للفريقين بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد.

وكان المنتخب الإسباني خسر صفر/ 4 أمام نظيره البرتغالي في 2010 في آخر مواجهة ودية بين الفريقين والتي أقيمت بعد أربعة شهور فقط من فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وفي كأس العالم 2018 بروسيا، التقى الفريقان مجددا وقدما مباراة قوية في دور المجموعات وانتهت بالتعادل 3/3 .

وبعد ثلاثة أيام من المباراة الودية المرتقبة أمام المنتخب البرتغالي حامل اللقب الأوروبي، سيخوض المنتخب الإسباني مباراة أكثر أهمية حيث يستضيف نظيره السويسري في العاشر من أكتوبر المقبل وذلك ضمن فعاليات بطولة دوري أمم أوروبا.

وفي 13 أكتوبر، يحل المنتخب الإسباني ضيفا على نظيره الأوكراني في العاصمة كييف. كما يخوض المنتخب الإسباني مباراة ودية أخرى أمام نظيره الهولندي في نوفمبر المقبل.

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