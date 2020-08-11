شكرا لقرائتكم الـvar مش للحكم بس.. مساعد حكم الفيديو يتابع مباراة الزمالك والاتحاد من شاشة الحنفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا "الخليج 365" قيام مساعد حكم الفيديو، وهو المسئول عن التواصل مع حكام سيارة الفار ، بمتابعة بعض اللقطات الخاصة من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرري، والتي جمعتهما على استاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر الدوري.

وتعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .