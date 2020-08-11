شكرا لقرائتكم الـvar مش للحكم بس.. مساعد حكم الفيديو يتابع مباراة الزمالك والاتحاد من شاشة الحنفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا "الخليج 365" قيام مساعد حكم الفيديو، وهو المسئول عن التواصل مع حكام سيارة الفار ، بمتابعة بعض اللقطات الخاصة من مباراة الزمالك والاتحاد السكندرري، والتي جمعتهما على استاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر الدوري.
وتعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .
تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .
كانت هذه تفاصيل خبر الـvar مش للحكم بس.. مساعد حكم الفيديو يتابع مباراة الزمالك والاتحاد من شاشة الحنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.