شكرا لقرائتكم عبد الله: إلتزمنا بالاجراءات الاحترازية في معسكر شرم الشيخ.. وأعراض كورونا لم تكن قوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الله المدرب العام السابق لفريق الانتاج الحربي، على التزام اللاعبين خلال معسكرهم المغليق بشرم الشيخ قبل اصابة 18 فرد منهم بفيروس كورونا.

وقال عبد الله خلال تصريحات تلفزيونية: "الإنتاج الحربي كان من أكثر الفرق التزاما بالإجراءات الاحترازية، ولكن فوجئنا بعدد من اللاعبين يشكون من ارتفاع درجة الحرارة.

وتابع: شكوى اللاعبين بدأت بإبراهيم عبد الخالق ثم سيد الشبراوي ثم توالت إصابات كورونا في الفريق.

واردف: كنا ننصح اللاعبين بالراحة بمجرد الشعور بأي أعراض لكن رغبة الجميع في إثبات ذاته جعلتهم يخالفون التعليمات.

واتم: بعض لاعبي الإنتاج كانوا يشعرون بفقدان الشم أو التذوق والبعض عانى من ارتفاع درجة الحرارة، لم أكن ضمن المصابين بفيروس كورونا في الإنتاج وأجريت مسحة بعد المعسكر وجاءت سلبية.

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