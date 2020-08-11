شكرا لقرائتكم أيمن طاهر: عصام الحضري ظاهرة لن تتكرر في حراسة المرمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن طاهر، مدرب حراس مرمي المنتخب الوطني الأول، إن عصام الحضري حارس الفراعنة السابق ظاهرة لن تتكرر في ملاعب كرة القدم متمنيًا أن يضع حراس المنتخب الحاليين عصام الحضري مثلاً أعلي لهم.
وأضاف يمن طاهر في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 2:"جوسفالدو فيريرا، أفضل مدير فني تعاملت معه في نادي الزمالك، والدليل على ذلك قدرته في التتويج بالدوري والكأس في سنة واحدة".
وأكمل:" فيريرا، كان مدرب حازم، ولكن مع ذلك جميع اللاعبين كانوا يعشقونه، وخاصة البدلاء قبل الاساسين".
وأتم:" عمر الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، هو من تحدث معه، قبل الانضمام لجهاز المنتخب بقيادة حسام البدري".
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