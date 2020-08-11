حسام حسن: لا أريد تدريب المنتخب من أجل المنظرة.. ومدرب صلاح يجب ان يكون مقنع له

شكرا لقرائتكم حسام حسن: لا أريد تدريب المنتخب من أجل المنظرة.. ومدرب صلاح يجب ان يكون مقنع له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال حسام حسن كابتن منتخب مصر السابق ان البعض فسر عدم اختياره لتدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية لمبررات غير واقعية وغير حقيقية
وقال حسام حسن تصريحات تلفزيونية:" من قال أن عصبيتي هي السبب في استبعادي من تدريب المنتخب في الفترة الماضية يحاىل تبرير موقف فقط لاغير
وأضاف المدير الفني لنادي سموحة سابقا:" هذا التفسير غير حقيقي نحن نعلم قيمة منتخب مصر ونعلم كيفية التعامل مع الضغط الجماهيري في مصر وخارج مصر.
وتساءل حسام حسن :" هل المرشحين لمنتخب مصر تولى أحد منهم أي منتخب قبل منتخب مصر، توليت تدريب منتخب الأردن ووصل لأفضل فتراته كان معانا وهذا لم يحدث مع آخرين منهم من تولى قيادة المنتخب .
وأضاف حسام حسن :" نجاح المدير الفني لابد أن يكون بدايته انه مقنع للاعبين، وتحديدا لاعب مثل محمد صلاح لما تتكلم مع لاعب مثله وبقيمته عن الوصول لكأس العالم لابد أن تكون وصلت لكأس العالم لكي يتقبل منك.
واستكمل حسام حسن :"لا اريد قيادة منتخب مصر من أجل المنظرة لكني اسعى لخدمة بلدي.
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