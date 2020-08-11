شكرا لقرائتكم حسام حسن: عبد الله السعيد "بيبص لمصلحته".. وفاجئت الجميع بمشاركته أساسيا في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هنأ حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز عقب تخطيه نادي المائة.
وقال حسام خلال تصريحات تلفزيونية: "اهنأ عبد الله بالوصول إلى نادي المائه، اعلم مستواه جيدا، دربته في بيراميدز واشركته اساسيا في اول مباراة له فور انضمامه، وكانت مفاجئة لادارة النادي.
واردف:عبد الله السعيد يمتلك خبرات كبيرة وكان لديه اصرار أن يثبت نفسه فور انضمامه بيراميدز بالمشاركة امام النادي الاهلي وبالفعل أشركته أساسيا في اول مباراة له وتوقعت تألقه.
واتم كلماته: عبد الله "ميعرفش غير مصلحته" وهذا الامر أحياناً يكون إيجابي وأحيانا أخرى يكون سلبي.
يرى حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، أن المجموعة التي تدير في مصر لا تليق بإسم الكرة المصرية.
وقال حسام: "المجموعة التي تقود الرياضة في مصر لا تليق باسم الكرة المصرية".
واردف: اتحاد الكرة السابق تم اقالته بسبب شبهة فساد والامر ليس فني فقط.
واستكمل مستنكرا: فوجئت اليوم ان نفس الاشخاص تنوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة مرة اخرى والبعض بقول انهم سينجحوا بالتزكية.
وافصح: توليت تدريب منتخب الاردن وحققت معه انجازات كثيرة، ولكن في مصر لا نعرض أنفسنا والامر متروك للجمهور، الجمهور "مبيتضحكش عليه"
وانتقل بالحديث عن محمود الجوهري قائلا: كان هوالاحق بقيادة اتحاد الكرة وليس فقط تولي المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، ولكنه ابتعد عن الكرة المصرية لان المناخ غير مناسب.
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