شكرا لقرائتكم حسام حسن: عبد الله السعيد "بيبص لمصلحته".. وفاجئت الجميع بمشاركته أساسيا في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز عقب تخطيه نادي المائة.

وقال حسام خلال تصريحات تلفزيونية: "اهنأ عبد الله بالوصول إلى نادي المائه، اعلم مستواه جيدا، دربته في بيراميدز واشركته اساسيا في اول مباراة له فور انضمامه، وكانت مفاجئة لادارة النادي.

واردف:عبد الله السعيد يمتلك خبرات كبيرة وكان لديه اصرار أن يثبت نفسه فور انضمامه بيراميدز بالمشاركة امام النادي الاهلي وبالفعل أشركته أساسيا في اول مباراة له وتوقعت تألقه.

واتم كلماته: عبد الله "ميعرفش غير مصلحته" وهذا الامر أحياناً يكون إيجابي وأحيانا أخرى يكون سلبي.