شكرا لقرائتكم حسام حسن يتحدث عن مصطفى محمد ومعاناة مصر مع المهاجمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاتحاد السكندري ضد الزمالك

أكد حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، أن منتخب مصر كان يعاني في السنوات الأخيرة بسبب المهاجمين كما حدث في كأس العالم.

وقال حسام خلال تصريحات تلفزيونية: "كنا نعاني بسبب المهاجمين في السنوات الأخيرة كما حدث في كأس العالم، والأجانب وجودهم مهم في الأندية المصرية".

وأكمل : "الإعلام يرفع اللاعبين سريعا ويتعجل في الحكم عليه، مصطفى محمد لاعب واعد ولكنه مازال أمامه مشوار طويل جدا".

وأتم : "المدير الفني يتحمل كل عواقب اللاعب سواء على المستوى الفني أو النفسي، ويجب على الإعلام أن يتعامل بتوازن مع اللاعبين حفاظا عليهم".

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