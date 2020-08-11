شكرا لقرائتكم محمد عبد الله عن عدم وجود بديل للسعيد: عليه العوض في لاعيبه مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد الله، المدير الفني لفريق كوكاكولا والمدرب العام السابق للانتاج الحربي، أن عبد الله السعيد حالة نادرة في كرة القدم. وقال محمد عبد الله خلال تصريحات تلفزيونية: "عبد الله السعيد حالة نادرة في كرة القدم، فهو لاعب محترم وملتزم ويعلم ماذا يريد تحديدا". Advertisements وأكمل : "السعيد ليس له بديل في الوقت الحالي، عليه العوض في لاعيبه مصر". وأتم : "محمد مجدي أفشة جيد جدا ويظهر بشكل مميز مع الأهلي لكنه لم يصل لدرجة الإقناع".

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