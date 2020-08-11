شكرا لقرائتكم قاتل الزمالك: كنا رجالا.. ونستحق التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد راشد، لاعب الاتحاد السكندري، بأداء زملائه في مواجهة الزمالك التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1 فى إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الممتاز.

وقال "راشد"، في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 2"، "الله لم يضيع تعبنا، واستطعنا الظفر بنقطة أمام فريق كبير مثل الزمالك، لدينا العديد من الغيابات بسبب كورونا وإصابات ملاعب".

وتابع "كنا رجالا وتكاتفنا ووقفنا معا وقدمنا ما علينا، في لحظة التسديد لم أرَ أي شيئا سوى رغبتي في أن يكون فريقي في صورة جيدة، والحمد لله سجلت هدفا، ونتمنى إنهاء الموسم في المربع الذهبي".

وسجل أحمد راشد هدف الاتحاد في الوقت القاتل أمام الزمالك ليخطف نقطة ثمينة لفريقه ويحرم الفريق الأبيض من ثلاثة نقاط ووصافة الدوري.