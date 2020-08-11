شكرا لقرائتكم ترقيصة ع الواقف من السعيد لرزق في مباراة الزمالك والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا "الخليج 365" محاولة عمر السعيد مهاجم الزمالك مرواغة محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على ملعب برج العرب ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ18 للدوري، لكن المحاولة فشلت، فيما اكتفى محمد أوناجم بمتابعة الموقف على مقربة من الكرة.

وتعادل فريق الزمالك مع الإتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

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تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .



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