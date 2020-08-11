حسام حسن: وافقت على الظهور في قناة الأهلي من أجل مصطفى عبده والنادي

جدة - عمرو شويل أكد حسام حسن، أنه تلقى اتصالا من مصطفى عبده نجم الاهلي السابق للظهور معه في اولى حلقات برنامجه الجديد على قناة الأهلي.

وقال حسام إنه لا يحب الظهور في الاعلام كثيرا، ولكنه لا يستطيع التأخر عن مصطفى عبده او قناة الأهلي.

واضاف في تصريحات تلفزيونية أنه لم يطلب مقابل مادي مقابل الظهور في قناة الأهلي، وافقت لان هذا واجبي تجاه النادي الأهلي.

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وأردف أنه تواصل مع مصطفى يونس لكي يوضح للجماهير ما يحدث مؤكدا أنه لا يسعى للظهور من اجل التقرب للأهلي خاصة وانه لم يحتاج لذلك.

وأتم أن زكريا ناصف وأيمن شوقي لعبوا في نادي الزمالك ومع ذلك في الوقت الحالي عملوا في القناه وعملوا في اللجنة الفنية للنادي، أنا وابراهيم حسن لم نعمل سوى كل خير للأهلي.