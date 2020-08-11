شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق، بقيادة عماد النحاس، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية في الدوري، أمام نادي سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية حيث يدخل ذئاب الجبل في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الهدف الأساسي للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

Advertisements

ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.