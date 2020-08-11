شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى :شخصية عبد الله السعيد سر تفوقه وأنصح الحكام باستخدام الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز صاحب شخصية فريدة وهى من تقوده لتحقيق الأرقام والحفاظ على مستواه.

وقال عصام الحضرى فى تصريحات تليفزيونية، "لما عبد الله السعيد ساب الأهلي وراح السعودية الناس قالت "ده انتهي"، لكنه أثبت العكس تماماً وأرقامه زادت بشكل كبير بعد الفترة دي، لأنه لاعب يمتلك شخصية فريدة من نوعها بعيداً عن حجم إمكانياته في كرة القدم".

وأوضح عصام الحضرى: "أن محمود جاد حارس ممتاز بالنسبة لـ سنُّه، عنده شخصية، مبيخافش.. ولازم ينضم للمنتخب الأوليمبي طول ما مستواه بيرتفع حتي لو فيه مشاكل مع مُدرب الحراس".

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وقدم الحضرى نصيحة للحكام قائلا: "بنصح الحكام، أى لعبة فيها شك أو ممكن تكون مصدر جدل أرجع لـVar يعنى مثلاً لعبة زى اللى على الشناوى إمبارح، أنا كـ حضرى لما شفتها لأول مرة قلت ضربة جزاء، لما شفتها مرتين وتلاتة وأربعة بعد كده قلت لا مفيهاش حاجة.. لازم الحكم دايماً يقطع الشك باليقين".

وعن سبب تعادل الزمالك، قال الحضرى: "إن سبب تعادل الزمالك أمام الاتحاد هو كارتيرون بإخراجه محمد حسن وإسلام جابر لأنهم كانوا أكثر اللاعبين استحواذا للكرة ومساندة لمهاجم الفريق مصطفى محمد، بنزول بن شرقى ومحمد أوناجم الذى أعاد فرجانى ساسى".

وتابع الحضرى: "من وجهة نظرى أن إسلام جابر كان من أفضل اللاعبين فى مباراة اليوم رغم الانتقادات التى يتلقاها من الجماهير، وكذلك محمد حسن اللى بيكمل معتمد على المعلم "طارق حامد" اللى قاطع كل الكرات وتوزيع اللعب".