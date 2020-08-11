شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يكشف سر إشراكه عبد الله السعيد أمام الأهلى بعد وصوله مباشرة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نجم الكرة المصرية حسام حسن كواليس مثيرة بشأن عبد الله السعيد لاعبه السابق في بيراميدزعندما كان يقود الأخير مديرا فنيا للفريق الموسم الماضى .

وقال حسن فى تصريحات تليفزيونية "إدارة بيراميدز فوجئت بإشراكي لعبد الله السعيد أمام الأهلي بعد وصوله بساعات قليلة قادما من السعودية، القرار كان مفاجأة للجميع لأنني أعلم مدى ثباته النفسي لو كان لاعبا آخر في مكانه ربما لم أكن سأشركه".

وفاز بيراميدز في المواجهة الأولى بين الفريقين 2-1، بعد أن صنع وسجل السعيد بعد سويعات من عودته من أهلي جدة.

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وأوضح حسام حسن "عملت على دافع إثبات الوجود، أعرفه منذ أن دربته في فترة قصيرة في الإسماعيلي"، السعيد لاعب لا يعرف إلا مصلحته بالمعنى السلبي والإيجابي للكلمة".

وسجل عبد الله السعيد ثلاثية في انتصار بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه طنطا في استاد الدفاع الجوي، بالجولة 19 للدوري المصري.

وكُرم السعيد قبل المباراة لدخوله نادي المائة، ثم وصل لـ107 هدف بنهاية المباراة.