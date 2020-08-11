شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يهاجم مسئولى الجبلاية ويحدد أسباب عدم قيادته للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حسام حسن نجم الكرة المصرية الأسبق اتحاد الكرة الحالى والسابق مؤكدا أنهم لا يعرفون إدارة كرة القدم وهم السبب الرئيسى وراء ضياع البطولات الأخيرة، مشددا أن سبب إقالة مجلس إدارة الإتحاد السابق يرجع لشبهة فساد وليس أمرا فنيا فقط والغريب فى الأمر أننى سمعت أنهم سيخوضوا الانتخابات المقبلة وسيفوزون بالتزكية .

وأضاف حسام حسن فى تصريحات تليفزيوينة أن الجماهير المصرية كانت لديها الرغبة القوية فى قيادتى أنا وإبراهيم المقاليد الفنية للمنتخب الوطنى عقب الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية إلا أن ذلك لم يكون مرغوبا لدى صناع القرار الذين أبعدونا بأسباب وهمية لا تمت للحقيقة بصلة.

Advertisements

وسرد حسام حسن عن الأسباب التى أبعدته عن قيادة المنتخب، قائلا، إن المسئولين قالوا عنه أنه عصبى وهل هناك مدرب لم يطرد فى قيادة للفرق التى تولاها فى الدورى ، كما قالوا يجب أن يكون المدرب الذى يقود المنتخب يستطيع التعامل مع محمد صلاح نجم ليفربول وهذا أمر بالسهل خاصة وأننى حصلت مع المنتخب على العديد من البطولات والهداف التاريخى للفراعنة.

وعن النادى الأهلى كشف حسام حسن أن مصطفى عبده تحدث معه بشأن رغبته فى الظهور معه فى أولى حلقات برنامجه الجديد فى قناة النادى الأهلى وهو ما وافقت عليه بالرغم من عدم حبى للظهور الإعلامى، مؤكدا أن زكريا ناصف وأيمن شوقى لعبا بتيشرت الزمالك بعد رحيلهم عن الأهلى والآن يعملان بقناة النادى الأحمر