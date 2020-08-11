شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: 21 أصيبوا بكورونا بينهم 16 لاعبا.. و"مفيش لاعب من المصرى حضر فرح ابنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكابتن طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى، إنه تم إجراء اختبار المسحة قبل مباراة الزمالك وكانت سلبية وعلى أساسها تم لعب المباراة، مردفاً: "المفترض عندنا مباراة مع نادى الحدود واحنا مستمرين في معسكرنا، وعملنا مسحة قبل المباراة بـ 48 ساعة واكتشفنا إصابة 12 لاعبا و4 من الجهاز الفني منهم هو وعبد الظاهر السقا، وأصابهم بالذعر وتم فض المعسكر لإجراء حجر صحى للاعبين".

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه أجرى عزل في منزله واتخذ الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أرسل لجنة طبية لإجراء مسحات أخرى وظهر 5 إيجابيين آخرين، 4 لاعبين وإدارى، وأصبحوا 21 شخصا، بينهم 16 لاعبا.

وذكر أنه المفترض يوم 14 مباراة مع الإسماعيلى، هناك التزام بالحجر الصحى 14 يوما ثم مسحة، متمنيا أن تكون بعد 14 يوما المسحة سلبية، موضحا أنه لو تم استعجال المسحة يظهر إيجابى وتزيد الحالة النفسية سوء، وهذا المرض لا بد أن يأخذ وقته ليخرج منه بدون خسائر".

وردا على ما أثير حول أن زفاف نجله أحمد أدى لإصابات جماعية لحضور لاعبين لحفل الزفاف، قال: "يوم الفرح كنت في الملعب، والفرح كان يوم 2 أغسطس، وعندنا مباراة الزمالك 6 أغسطس وكان عندى تدريب صباحا ومساء وتركت اللاعبين في فندق التدريب وشكرتهم، ومفيش لاعب واحد من النادى المصرى، حضر فرح أحمد ابنى، وكل الحاضرين مفيهمش إصابة واحدة"، موضحاً أن اللاعب أحمد مسعود توفت والدته، وأشيع أيضا أن العزاء تسبب في نشر الفيروس.