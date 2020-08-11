شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك فى مؤتمر أولويات الشباب العربى بالفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع نظرائه من دول الإمارات، البحرين، المغرب، الأردن وموريتانيا فى مؤتمر (أولويات الشباب العربى) الذى يعقده مركز الشباب العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور عدد من قادة مؤسسات العمل الشبابى وذلك بمناسبة اليوم العالمى للشباب، ويقام المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئى بمكتب وزير الشباب والرياضة، على أن يتضمن المؤتمر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية والمنسق العام للأمم المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وأعلنت الوزارة عن بدء تلقيها لرغبات الشباب من جميع المحافظات الاشتراك فى فعاليات باليوم العالمي للشباب، يومي 12- 13 أغسطس الجاري، تحت شعار "2020.. اشتراك الشباب في الجهود الدولية".

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ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تلك الفعاليات تأتي تأكيدًا لجهود الحكومة المصرية على دعمها لتنمية الشباب فى مختلف المجالات بالتعاون مع جميع الجهات المعنية المحلية منها والدولية وانطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية تأثير الشباب في مجتمعاتهم ودورهم الفعال في التنمية، واعترافًا بدور الشباب الذي لا غني عنه على المستوى الوطنى وكذلك على مستوى العمل متعدد الأطراف.