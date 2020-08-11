الحضرى: كارتيرون أخطأ بإخراج محمد حسن وإسلام جابر أمام الإتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى نجم منتخب مصر والأهلى السابق، أن الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك أخطأ بإخراج محمد حسن وإسلام جابر من المباراة أمام الاتحاد.
وتابع الحضرى: "من وجهة نظرى أن إسلام جابر كان من أفضل اللاعبين في مباراة اليوم رغم الانتقادات التي يتلقاها من الجماهير، وكذلك محمد حسن اللى بيكمل معتمد على المعلم "طارق حامد" اللى قاطع كل الكرات وتوزيع اللعب".
تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .
تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .
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