شاهد رد فعل جماهير الاتحاد فى برج العرب بهدف رشاد القاتل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للإتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .

الشوط الأول بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين ولم تسنح أى هجمات خطيرة على مرمى الفريقين على الرغم من امتلاك وسط الفريق الأبيض للكرة ومحاولة بناء بعض الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد ، قابلها محاولات على استحياء من خالد قمر مهاجم سيد البلد لتخفيف الضغط بعض الشئ على خط دفاعه .

يواصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثانية من اللقاء بعدما سيطر لاعبو الفريق الأبيض على مجريات المباراة تماما وتراجع لاعبو الإتحاد للخلف بغية الحفاظ على نتيجة التعادل السلبى وتألق حازم إمام ومحمد عبد الشافى ظهيرى الزمالك فى بناء الهجمات وصناعة العديد من الكرات العرضية .

وفى الدقيقة 23 تسنح للزمالك أخطر الفرص من عرضية متقنة من الجانب الأيسر يتصدى لها مصطفى محمد ويطلق كرة قوية برأسه ينقذها عماد السيد ببراعة ، بعدها يحاول لاعبو الإتحاد امتصاص حماس لاعبو الفريق الأبيض بتناقل الكرة فى وسط الملعب لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين .

تهدأ المباراة قليلا بداية من الدقيقة 31 ، حتى تأتى الدقيقة 36 ويقوم التونسى فرجانى ساسى ببناء إحدى الهجمات الزمالكاوية ويستلم الكرة بعد هات وخد مع احمد سيد زيزو ويطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة بقليل .

ينشط الزمالك فى العشر دقائق من عمر الشوط الأول ويهاجم بكل خطوطه حتى جاءت الدقيقة 44 لتعلن عن تقدم الفريق الأبيض بالهدف الأول عن طريق التونسى فرجانى ساسى بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية فى المرمى معلنا عن هدف السبق لأبناء ميت عقبة ، يحاول بعدها الإتحاد السكندرى بناء الهجمات حتى أطلق محمد الحنفى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

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الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم منظم من لاعبى الإتحاد السكندرى بغية إحراز هدف التعادل قابله دفاع من لاعبى الزمالك لإمتصاص الحماس الزائد من لاعبى سيد البلد مع الإعتماد على الهجمات المرتدة بعد وجود مساحات كبيرة فى دفاعات الإتحاد وتسنح إحدى الهجمات الخطرة للفريق الأبيض فى الدقيقة 53 عن طريق مصطفى محمد الذى توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية خارج المرمى وسط اعتراضات من لاعبى الإتحاد على حكم الراية بداعى التسلل .