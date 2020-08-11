شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع بروكيتش قبل توحيد طريقة لعب ناشئي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع التشيكي ميشال بروكيتش المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول خلال الأيام القادمة، لوضع تصور فني قبل بدء بروكيتش لعمله بشكل رسمي داخل القلعة الحمراء، ويرغب مسئولو الأهلي في توحيد طريقة اللعب داخل قطاع الناشئين لتسهيل مأمورية تصعيد لاعبين للفريق الأول يكونوا قادرين على تمثيل الفريق لمعرفتهم بفكر الجهاز الفني للفريق الأول.

وقام بروكيتش بتوقيع تعاقده مع النادي بعد اجتماع مع رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة ، وفي حضور خالد بيبو وأمير توفيق، جاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.

وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية، ويحمل التشيكي بروكيتش رخصة UEFA PRO وهي أعلى الشهادات التدريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدربين والتي تتيح لهم تولي أكبر الفرق والمنتخبات في أوروبا، كما يحمل التشيكي رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «UEFA Children A team ».

يذكر أن «بروكيتش» شغل منصب المدير الفني للاتحاد التشيكي لكرة القدم 2016- 2018 ، والمسئول عن فرق الناشئين، وساهم في إعداد نظام تطوير اللاعبين وفقًا لأفضل معايير الاتحادين الدولي والأوروبي UEFA و FIFA K بجانب مساهمته مع منتخبات التشيك تحت 17 و 19 و 21 في حصد العديد من الميداليات ببطولة أمم أوروبا .

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كما تولي بروكيتش منصب المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي سلافيا براج أحد أكبر أندية جمهورية التشيك وأعرقها، وقدم العديد من اللاعبين لصفوف الفريق الأول ومنتخب التشيك وفرض أسماءهم على فرق القمة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا .

وقدم بروكيتش العديد من المشاريع القومية الكبرى في جمهورية التشيك لتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم على سبيل الهواية.

ودفعت قدرات بروكيتش وفكره الرائد ميلان هنيليكا ، مفوض الحكومة التشيكية للرياضة للتصريح في وقت سابق بأن «ميشال بروكيتش على الأرجح يعد أحد أفضل المهنيين العاملين في الرياضة التشيكية بشكل عام من حيث إعداد المشاريع الاستراتيجية».

ونجح بروكيتش في إعادة دوكلا براج أحد أفضل الأندية في تاريخ التشيك إلى الدوري التشيكي الممتاز بعد غياب 20 عامًا.