شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس : الزمالك دفع ثمن الفرص المهدرة أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الكاس نجم الزمالك الأسبق، عن الأسباب التي أدت إلى تعادل الزمالك مع الاتحاد بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم في الجولة الـ18 من منافسات الدورى المصرى.

وأكد أحمد الكاس في تصريحات تلفزيونية: “أن الزمالك دفع ثمن الفرص المهدرة أمام الاتحاد، ودفع ثمن الثقة الزائدة خاصة في الشوط الثاني بعدما أمتلك زمام المباراة بنزول بن شرقى وأوناجم".

وتابع نجم الزمالك السابق: "في الشوط الأول خاصة في أول 10 دقائق الاتحاد ظهر بشكل قوي، ولكن الزمالك قدم شوطا ثانيًا رائعًا من أجمل الأشواط التي قدمها الفريق، ولكنه عوقب بسبب إهدار الفرص السهلة".

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وأوضح الكاس: "أرى أن تعادل الزمالك في الدقائق الأخيرة مع الاتحاد "عيب" على خبرة لاعبي الأبيض، ولكن قانون الكرة يؤكد لك بأن الذي يهدر كثيرًا يتم معاقبته، وهذا ما حدث رغم خوض الزمالك للقاء قوي أمام الاتحاد".

تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة ، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 28 نقطة ومازال فى المركز الخامس .