شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: لم أتوقع دخولى نادى المائة و بدأت أعلم عدد أهدافي عقب تسجيلي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله السعيد صانع العاب فريق بيراميدز أنه لم يتوقع دخوله نادي المائة نهائيا ولم يكن يعلم عدد أهدافه و سجل عبد الله السعيد هتريك بمرمى فريق طنطا في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وتمكن فريقه من حصد 3 نقاط وعزز عبد الله السعيد صدارته لهدافي الدوري بـ 16 هدفًا كما وصل إلى 107 أهداف ليتساوى مع أحمد الكأس نجم منتخب مصر السابق ومتفوقًا على محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق، وبلغ السعيد هدفه المائة في الدوري فى 25 ديسمبر الماضي حين سجل هدف فوز بيراميدز على وادى دجلة، وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي مؤخرًا أنه سيعلن لاحقا عن كيفية تكريم نجوم كرة القدم، الذين سبقوا السعيد لهذا الرقم، بشكل يليق بـ"إنجازهم الكبير"والسعيد البالغ عمره 35 عامًا، هو سابع لاعب أكثر من سجل أهدافًا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفًا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106)، والتاسع في قائمة من سجلوا 100 هدف أو أكثر في الدوري هو جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق الذي أحرز 101.

وأوضح عبد الله السعيد خلال تصريحات تلفزيونية قائلا " عند عودتي من السعودية إلى بيراميدز بدأت اعلم عدد اهدافي بعد تسجيلي أول هدف لي في الأهلي و يوم عودتي علمت ان اهدافي وصلت الي ثمانين او جاوزت تقريبا هذا الرقم لتراودني الفكرة حتى أن اصبحت في نادي المائة و نحتاج مع بيراميدز أن نتواجد في دوري الابطال الموسم المقبل وتحقيق لقب الكنفدرالية في الوقت الحالي وشرف لاي لاعب أن يتواجد في المونديال القادم مع المنتخب الوطني واتمنى أنال هذا الشرف ".

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عبد الله السعيد رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره فى الثالث عشر من يوليو الماضى، إلا أنه قدم موسمًا استثنائيًا بتربعه فى صدارة هدافى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى قبل توقفه ودخوله قائمة نادى المائة الذى يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1948.