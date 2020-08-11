شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال يطالب مرتضى منصور برحيل باتريس كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري. وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية"، "طالبت مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق". Advertisements وأضاف، "لاعبي الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وليس كارتيرون على الإطلاق، ومصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة". وتعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى. تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة وما زال فى المركز الخامس.

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