شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الإنجليزى ديرموت جالاجر : محمد حسن أكثر لاعب محظوظ فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الحكم الإنجليزى الدولى السابق ديرموت جالاجر، على 3 حالات أثارت الجدل بين جماهير الكرة في مصر، خاصة في مباراة الزمالك والمصرى، والأهلى وإنبى.
وأوضح الحكم الإنجليزى: "أن قرار محمد عادل صح 100% لعدم احتساب ركلة جزاء على فرجانى ساسى لصالح المصرى، والحكم كان موفق جدا لأن كرة فرجانى ساسى لا يمكن أن تكون ركلة جزاء".
وعن كرة محمد الشناوى، قال الخبير الإنجليزي: "محمد الشناوى خرج من الجون وأصبح لاعبا ووصل للكرة بشكل صحيح ولا يمكن احتسابها ركلة جزاء لأنه تعامل مع الكرة بشكل صحيح، فلذلك لا يوجد ركلة جزاء".
و تعادل فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.
تقدم التونسى فرجانى ساسى للزمالك فى الدقيقة 44 من عمر المباراة، وتعادل أحمد راشد للاتحاد السكندرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 35 فى المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الإتحاد إلى 28 نقطة وما زال فى المركز الخامس.
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