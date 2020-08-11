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إتحاد السلاح يبدأ تشكيل لجان بطولة العالم للشباب و حجز الفنادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن بداية تشكيل لجان بطولة العالم للشباب و الناشئين المقرر ان تستضيفها مصر أبريل 2021 المقبل ، مشيرا إلى البدء أيضا فى حجز الفنادق الخاصة بالبطولة ، و قال الحسينى أن اللجنة المنظمة للبطولة تجتمع كل أحد من كل أسبوع من أجل إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالتنظيم على كافة الأصعدة .

أعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى مؤخرا  عن مسابقة لتصميم شعار بطولة العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتها فى مصر أبريل 2021، لإرسال التصاميم عبر الإيميل الرسمى للاتحاد لاختيار الأفضل من بينها، ومنح اتحاد السلاح المتقدمين فى المسابقة مهلة حتى يوم 26 يوليو الماضى.

كماأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فى حين عودة التدريبات والمسابقات، ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب، ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا 
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