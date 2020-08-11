شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد السلاح يبدأ تشكيل لجان بطولة العالم للشباب و حجز الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن بداية تشكيل لجان بطولة العالم للشباب و الناشئين المقرر ان تستضيفها مصر أبريل 2021 المقبل ، مشيرا إلى البدء أيضا فى حجز الفنادق الخاصة بالبطولة ، و قال الحسينى أن اللجنة المنظمة للبطولة تجتمع كل أحد من كل أسبوع من أجل إنهاء جميع الترتيبات الخاصة بالتنظيم على كافة الأصعدة .

أعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى مؤخرا عن مسابقة لتصميم شعار بطولة العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتها فى مصر أبريل 2021، لإرسال التصاميم عبر الإيميل الرسمى للاتحاد لاختيار الأفضل من بينها، ومنح اتحاد السلاح المتقدمين فى المسابقة مهلة حتى يوم 26 يوليو الماضى.