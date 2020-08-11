منافس الأهلي.. الوداد يرتقي لصدارة الدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

حقق نادي الوداد فوزًا مثيرًا على حساب أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف لاثنين، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المغربي.

وتقدم خريبكة بالهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق حمزة أسرير لاعب الوداد بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل إسماعيل الحديد وإبراهيم نجم الدين هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 41 و47.

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وضاعف كازادي كاسينجو من تقدم الوداد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يقلص محمد الفقيه من النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لخريبكة في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

وتقدم الوداد لصدارة ترتيب الدوري المرغبي برصيد 40 نقطة من 21 مباراة، أمام الرجاء صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة ولكن من 20 لقاء فقط.

الجدير بالذكر أن الوداد سيلتقي مع الأهلي نهاية سبتمبر وأول أكتوبر المقبلين، في ذهاب وإياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.