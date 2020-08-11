"شوقي وناصف لعبا للزمالك" .. أول تعليق من حسام حسن على رفض ظهوره على قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسام حسن نجم الأهلي والزمالك وعميد الكرة المصرية إن انتشار خبر ظهوره عبر قناة الأهلي بصحبة توأمه إبراهيم حسن افتقد للدقة وصاحبه بعض المعلومات الخاطئة.

وكان من المقرر ظهور التوأم ، حسام وإبراهيم حسن ببرنامج "المجري" الذي يقدمه نجم الأهلي السابق مصطفى عبده عبر قناة الأحمر التي تم افتتاحها الـ 25 من يوليو الماضي بعد التطوير وهو ما أثار اعتراضات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح حسام حسن لبرنامج "الماتش" أنه لم يسعى للظهور عبر قناة النادي الأهلي كاشفاً عن تفاصيل ما دار :" مصطفي عبده كابتن الأهلي التاريخي وكنت بتفرج عليه في التلفزيون وطلب مني من أسبوعين أطلع معاه في أولى حلقاته".

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وأضاف "لم أطلب مقابل نادي ووافقت على الظهور عشان كابتن مصطفي عبده والنادي الأهلي التوأم مش محتاجين الظهور في الإعلام مش بنحب الكلام الكتير".

وكشف " ظهرت اعتراضات عشان لعبنا في الزمالك ، ليا الشرف إنى لعبت في الزمالك أنا وإبراهيم ونجحنا فيه وفي نفس الوقت فيه ناس لعبت في الزمالك وفشلت زى أيمن شوقي وفي لجنة التخطيط وفشلوا وموجودين جوه الأهلي ".

وأنهى " طلبنا من كابتن مصطفي عبده توضيح الأمر وكان لازم أوضح، أنا ما طلبتش الظهور ومش بتقرب من حد، تاريخنا مش هيتمحي".