ملف الإثنين.. الزمالك يتعثر أمام الاتحاد.. وعبد الله السعيد يتجاوز أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 10 أغسطس 2020.
إلى نصف نهائي يوروبا ليج.. مانشستر يتجاوز كوبنهاجن بعد مباراة ماراثونية
أول قرار من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد
مدرب الاتحاد السكندري: حققنا هدفنا أمام الزمالك
إنتر يتجاوز ليفركوزن ويتأهل للمربع الذهبي بالدوري الأوروبي
السعيد: تصدي الشناوي لركلة الجزاء أعادنا للمباراة.. وسعيد بالتكريم
الاتحاد يقتنص تعادلا مثيرًا أمام الزمالك في الوقت القاتل
عبدالله السعيد يتوج ليلته التاريخية بـ"هاتريك".. ويتجاوز أبو تريكة
"لا داعي لنشر الشائعات".. أحمد فتحي يخرج عن صمته
العدد أصبح 23.. اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بكورونا في المصري
البدري: عودة الدوري "إيجابية".. ونراقب المرشحين للانضمام للمنتخب
فيفا يحتفل بعيد ميلاد حسام حسن الـ54
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