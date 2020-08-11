حسام حسن: لم أكن قلقا على الدفع بعبدالله السعيد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام حسن، المدير الفني السابق لبيراميدز، أنه لم يكن قلقا على الدفع بعبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق في مواجهة فريقه السابق الأهلي خلال الموسم الماضي (2019-2020)، مؤكدا أن القرار لم يكن وليد الصدفة.

وسجل عبدالله السعيد ثلاثة أهداف "هاتريك" في مواجهة طنطا مساء الإثنين، في ليلة تكريمه بعد دخوله نادي المائة هدف، حيث وصل عدد أهدافه إلى 107 هدفا حتى الآن ليحتل المركز السادس بقائمة أعضاء نادي المائة.

وعلق حسام حسن، صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري عبر التاريخ برصيد 168 هدفا خلف حسن الشاذلي (173 هدفا)، على إنجاز عبدالله السعيد قائلا: "أهنئه وأتمنى له المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة".

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وأضاف في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد": "عندما أشركت عبدالله السعيد في مباراة الأهلي حين كنت مدربا لبيراميدز في نفس اليوم الذي وقع فيه اللاعب للنادي كنت أعلم مدى ثباته النفسي وما يملكه من رغبة وطموح".

وتابع: "القرار لم يكن وليد الصدفة وكان وفقا لرؤية المدير الفني، الجهاز المعاون وإدارة النادي فاجئهم قراري بالدفع بعبدالله السعيد أساسيا، لو لاعب آخر في نفس ظروفه لم أكن لأدفع به لأن الخبرات تلعب دورا رئيسيا بهذا الأمر".

وأوضح: "أعلم إمكانيات عبدالله السعيد جيدا وتوقعت أن يلعب بهدوء وبلا أي عفوية، لم أكن قلقا على مستواه في المباراة، ولعبت على دافع رغبته في إثبات وجوده، خاصةً أنه كان يلعب خارج مصر قبل انتقاله إلى بيراميدز".

وأتم المهاجم التاريخي لمنتخب مصر تصريحاته قائلا: "توليت تدريب عبدالله السعيد في الإسماعيلي أيضا لفترة قصيرة، عبدالله السعيد لا يعرف غير مصلحته فقط بالمعنى الإيجابي والسلبي للكلمة و(قلبه ميت) في أمور معينة".