محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي بفوزه على كوبنهاجن الدنماركي 1 /صفر اليوم الاثنين على استاد راين إينرجي ستاديون في كولونيا بدور الثمانية للبطولة.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بعد أن ألغى الحكم هدفا سجله ماسون جرينوود لمانشستر في الدقيقة 45.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي حسمه مانشستر بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 95.
كانت هذه تفاصيل خبر إلى نصف نهائي يوروبا ليج.. مانشستر يتجاوز كوبنهاجن بعد مباراة ماراثونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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