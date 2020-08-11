محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: تصوير- حازم جودة: ساهم أحمد راشد لاعب الاتحاد في خروج فريقه متعادلا أمام الزمالك بعد تسجيله لهدف رائه في الدقيقة 90+3 ، خلال لقاء بالجولة الـ 18 من مسابقة دوري we المصري. وتلقى راشد عرضية في منطقة جزاء الزمالك ليقابلها بتسديدة صاروخية مرت إلى شباك الحارس أبوجبل ليتعادل الاتحاد في الوقت القاتل. وبتلك النتيجة الزمالك ارتفع رصيد الزمالك إلى 35 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بيراميدز الثالث الذي لعب مباراة واحدة أكثر من الأبيض، وعلى الجانب الأخر رفع الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الخامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. صاروخية راشد تُهدي التعادل للاتحاد أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.