أرقام الزمالك والاتحاد| كارتيرون يفشل فيما نجح فيه مع دجلة .. وتعادل أول منذ 9 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعادل بطعم الفوز حققه نادي الاتحاد السكندري على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل البديل أحمد راشد هدفاً قاتلاً للاتحاد في مرمي محمد أبو جبل في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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وتعادل الزمالك للمرة الأولي منذ 4 مباريات حيث أخر مباراة تعادل فيها بالدوري كانت أمام دجلة في المباراة التي أقيمت في الـ 28 من يناير الماضي في المباراة التي أقيمت ضمن الأسبوع الـ 15.

وللمرة الثانية في الدوري فشل الفرنسي باتريس كارتيرون في الفوز على الاتحاد حيث خسر من الأخضر أثناء قيادته للأهلي 3-4 في امباراة التي أقيمت في السابع من أكتوبر عام 2018 ليفشل المدرب فيما حققه مع دجلة أثناء تدريبه بالفوز ذهاباً وإياباً على الاتحاد بموسم 2016-2017.

تعادل الزمالك والاتحاد اليوم هو حدث لم يتكرر كثيراً المواسم السابقة حيث كان أخر تعادل بالفريقين في الدوري موسم 2010-2011 وتحديداً في الأسبوع الـ 28 وسجل للأبيض حسين ياسر المحمدي فيما سجل لزعيم الثغر محمود شاكر عبد الفتاح.