محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أبدى طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، رضاه بالنتيجة التي حققها فريقه في مواجهة الزمالك التي أقيمت مساء الإثنين وانتهت (1-1)، بالجولة الـ18 للدوري المصري الممتاز.
وقال طلعت يوسف، في تصريحات هاتفية لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس2" بعد المباراة: "حققنا هدفنا في مباراة الزمالك ولعبنا بشرف وإخلاص".
وأضاف: "نجحنا في الوصول لنتيجة مرضية بالنسبة لنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعاني منها بسبب الغيابات، خاصةً أننا كنا نواجه فريقا كبيرا بحجم نادي الزمالك الذي يملك فريقين".
وأتم المدير الفني للاتحاد السكندري قائلا: "اعتمدنا على التغييرات التي أجريناها في الشوط الثاني، وحاولنا استغلالهم بأكبر قدر منهم حتى تمكنا من إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة".
يُذكر أن الزمالك كان قريبا من تحقيق الفوز بعد تقدمه بهدف التونسي فرجاني ساسي، لكن الاتحاد السكندري تمكن من تحقيق التعادل عن طريق البديل أحمد راشد في الدقيقة الـ90+3.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الاتحاد السكندري: حققنا هدفنا أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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