أول قرار من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قرر نادي الزمالك، توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على كل لاعب تواجد في قائمة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري.

ووفقًا لما ذكره طارق يحيى مقدم الاستديو التحليلي في قناة الزمالك، فإن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قرر توقيع غرامة مالية على لاعبيه.

وأشار يحيى إلى أن القرار جاء بناء على إضاعة عدد كبير من الأهداف خلال المباراة مما أدى إلى نهايتها بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق مساء الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 18 لدوري We المصري.