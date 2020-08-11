رضا عبدالعال: أطالب مرتضي منصور برحيل "كارتيرون" والتعاقد مع "جونياس"

طالب رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طالبت مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليوناني

تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق".وأضاف: "لاعبي الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وليس كارتيرون على الإطلاق، ومصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة".

كما أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الزواج سبب ابتعاد مصطفي

محمد، مهاجم القلعة البيضاء عن مستواه خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مصطفي محمد لم يقوم بفترة إعداد جيدة بعد الزواج وهذا سبب ابتعاده عن مستواه مع الفريق خلال المباراتين الماضيتين فهو يعاني من قلة اللياقة البدنية والارتقاء فى الرأسيات".

وأضاف: "أطالب مصطفي محمد بضرورة الالتزام خلال التدريبات فى الفترة المقبلة وأيضًا تنفيذ برنامج بدني خاص لاستعادة مستواه مرة أخري"