طالب رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، مرتضي منصور، رئيس القلعة البيضاء، برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "طالبت مرتضي منصور خلال فترة التوقف بسبب كورونا بضرورة رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق والتعاقد مع اليونانيتاكيس جونياس مدرب وادي دجلة السابق".
وأضاف: "لاعبي الزمالك يحتاجون إلى مدرب كبير وجونياس الأصلح للقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية وليس كارتيرون على الإطلاق، ومصطفي فتحي يجب أن يحصل على فرصة".
كما أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن الزواج سبب ابتعاد مصطفيمحمد، مهاجم القلعة البيضاء عن مستواه خلال الفترة الحالية.
وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مصطفي محمد لم يقوم بفترة إعداد جيدة بعد الزواج وهذا سبب ابتعاده عن مستواه مع الفريق خلال المباراتين الماضيتين فهو يعاني من قلة اللياقة البدنية والارتقاء فى الرأسيات".
وأضاف: "أطالب مصطفي محمد بضرورة الالتزام خلال التدريبات فى الفترة المقبلة وأيضًا تنفيذ برنامج بدني خاص لاستعادة مستواه مرة أخري"
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: أطالب مرتضي منصور برحيل "كارتيرون" والتعاقد مع "جونياس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.