حسام حسن يهنئ " السعيد" بدخوله نادي المائة

هنأ حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز عقب تخطيه نادي المائة.
وقال حسام خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"اهنأ عبد الله بالوصول إلى نادي المائه، اعلم مستواه جيدا، دربته في بيراميدز واشركته اساسيا في اول مباراة له فور انضمامه، وكانت مفاجئة لادارة النادي.
واردف:عبد الله السعيد يمتلك خبرات كبيرة وكان لديه اصرار أن يثبت نفسه فور انضمامه بيراميدز بالمشاركة امام النادي الاهلي وبالفعل أشركته أساسيا في اول مباراة له وتوقعت تألقه.
واتم كلماته: عبد الله "ميعرفش غير مصلحته" وهذا الامر أحياناً يكون إيجابي وأحيانا أخرى يكون سلبي.
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