عبدالله السعيد : أحمد فتحي إضافة كبيرة لـ بيراميدز

أكد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أن أحمد فتحي سيكون اضافة كبيرة في بيراميدز الموسم المقبل.

وقال السعيد خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فتحي اضافة كبيرث في بيراميدز واتمنى له التوفيق، كما أتمنى

تواجد شريف اكرامي معنا فهو اضافة كبيرة لأي مكان".

وأكمل: "حسام عاشور من اللاعبين الكبار ولا أستطيع تقديم له النصيحة لأنه يرى مصلحته من وجهه نظره واتمنى له التوفيق في اي شيء"

حدد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أجمل أهدافه بعد دخوله نادي المائة بالدوري المصري. وقال السعيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ثنائيتي أمام الاتحاد الكسندري عندما كنت بالاسماعيلي، وهدفي مع الأهلي في طلائع الجيش من منتصف الملعب الأفضل في مسيرتي". وأكمل: "هناك اهداف كثيرة مؤثرة وحسمت بعض المباريات