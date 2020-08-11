عبد الله السعيد: لم أتوقع دخولي نادي المائة.. ولا أسعى لتخطي أحد في القائمة

قال عبد الله السعيد كابتن فريق بيراميدز انه لم يتوقع دخوله نادي المائة نهائيا ولم يكن يعلم عدد أهدافه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد " عند عودتي من السعودية إلى بيراميدز بدأت اعلم عدد اهدافي بعد تسجيلي أول

هدف لي في الاهلي يوم عودتي علمت ان اهدافي وصلت الي ثمانين او جاوزت تقريبا هذا الرقم لتراودني الفكرة حتى أن اصبحت في نادي المائة. وعن منافسة أبو تريكة قال السعيد :"أبو تريكة لاعب كبير واضاف لمصر كلها، وشرف لي ان اتواجد في قائمة نادي المائة لا افكر في تخطي لاعب بعينه وانا سعيد عن ما وصلت به الأن ". وعن طموحاته الشخصية قال :" نحتاج مع بيراميدز أن نتواجد في دوري الابطال الموسم المقبل، وتحقيق لقب الكنفدرالية في الوقت الحالي، وشرف لاي لاعب أن يتواجد في المونديال القادم مع المنتخب الوطني واتمنى أنال هذا الشرف ".