عبد الله السعيد: لم أتوقع دخولي نادي المائة.. ولا أسعى لتخطي أحد في القائمة

قال عبد الله السعيد كابتن فريق بيراميدز انه لم يتوقع دخوله نادي المائة نهائيا ولم يكن يعلم عدد أهدافه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد " عند عودتي من السعودية إلى بيراميدز بدأت اعلم عدد اهدافي بعد تسجيلي أولهدف لي في الاهلي يوم عودتي علمت ان اهدافي وصلت الي ثمانين او جاوزت تقريبا هذا الرقم لتراودني الفكرة حتى أن اصبحت في نادي المائة. وعن منافسة أبو تريكة قال السعيد :"أبو تريكة لاعب كبير واضاف لمصر كلها، وشرف لي ان اتواجد في قائمة نادي المائة لا افكر في تخطي لاعب بعينه وانا سعيد عن ما وصلت به الأن ". وعن طموحاته الشخصية قال :" نحتاج مع بيراميدز أن نتواجد في دوري الابطال الموسم المقبل، وتحقيق لقب الكنفدرالية في الوقت الحالي، وشرف لاي لاعب أن يتواجد في المونديال القادم مع المنتخب الوطني واتمنى أنال هذا الشرف ".
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