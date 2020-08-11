كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق الخطأ الذي ارتكبه حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي خلال مباراة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "حلمي طولان خاض المباراة بدفاع متقدم وهذا منح لاعبي الأهلي ميزة فالدفاع المتقدم أفضل شئ بالنسبة إلى المهاجم". بالنسبة إلى المهاجم". أضاف: "بسبب الدفاع المتقدم كان هناك مساحة كبيرة بين دفاع إنبي ومرمى الفريق البترولي لذلك الفريق تورط أمام الأهلي". واختتم حديثه قائلا: "إنبي لم يضغط على الأهلي أيضا بالشكل الكافي ولم يضغط على حامل الكرة بالشكل الأمثل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: حلمي طولان ورط نفسه أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.