أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن استعانة الحكام بتقنية الفيديو في مباريات الدوري ليس شيئا مخجلا. شدد الحضري على أن استخدام تقنية الفيديو في الدوري المصري سيساهم بشكل كبير في تقليل أخطاء التحكيم. في تقليل أخطاء التحكيم. وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة النهار: "الاستعانة بتقنية الفيديو مش عيب بالنسبة للحكام والأمر لا يستدعي خجلا بل بالعكس تلك التقنية سوف توفر العدالة ويجب الاستعانة بها في الحالات المشكوك في أمرها". عيب بالنسبة للحكام والأمر لا يستدعي خجلا بل بالعكس تلك التقنية سوف توفر العدالة ويجب الاستعانة بها في الحالات المشكوك في أمرها". واختتم حديثه قائلا: "استخدام تقنية الفيديو ووجودها في مصر سيقلل من أخطاء التحكيم بشكل كبير في الدوري المصري من وجهة نظري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري: استعانة الحكام بتقنية الفيديو "مش عيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.