عصام الحضري يشيد بحارس إنبي

أشاد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق بمحمود جاد حارس مرمى فريق إنبي. وقال الحضري في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "جاد حارس رائع ويمتلك شخصية قوية في الملعب ويوجه زملائه وتلك ميزة كبيرة بالنسبة لأي حارس". ميدو على شاشة قناة النهار: "جاد حارس رائع ويمتلك شخصية قوية في الملعب ويوجه زملائه وتلك ميزة كبيرة بالنسبة لأي حارس". أضاف: "عماد السيد حارس الاتحاد قدم مباراة رائعة أمام الزمالك أيضا وكذلك أحمد مسعود حارس المصري". واختتم حديثه قائلا: "لا يمكن الحكم على أبو جبل حارس الزمالك ومحمد الشناوي حارس الأهلي فلم يتم اختبارهما".

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