الاتحاد: واجهنا الزمالك في غياب 11 لاعبًا.. والحصول على نقطة "إنجاز"

تحدث محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري، عن تعادل فريقه مع الزمالك 1-1 في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

قال محمد إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة النهار: "واجهتنا ظروفا صعبة نحن نواجه الزمالك وغائب عن صفوفنا 11 لاعبا

ويوجد مهاجم وحيد فقط لدينا على دكة البدلاء كان أحمد راشد، لذلك الحصول على نقطة كان إنجازا بالنسبة لنا".

أضاف: "في بداية المباراة كنا نشعر بالراحة بسبب وجود فرجاني ساسي في مركز صانع الألعاب، ولكن بعودة ساسي إلى وسط الملعب

بدأ يستعيد قوته مرة أخرى".

وتابع:"كان لدي إحساس بأن فريقنا سوف يتعادل تحديدا في الدقيقة 82 عندما أهدر زيزو انفرادا تاما قلت وقتها سنحرز هدفا والجميع عارضني ولكنني شعرت بقدرتنا على التسجيل". واختتم حديثه قائلا:" الزمالك ممتلئ بالنجوم فكارتيرون دفع ببن شرقي وأوناجم وكذلك عمر السعيد في الخط الأمامي هذا يعكس لك مدى قوة الأسماء التي يمتلكها الزمالك ورغم ذلك نجحنا في حصد نقطة ثمينة".

