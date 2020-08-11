انهيار لاعب الفتح ودخوله في نوبة بكاء بعد الخسارة أمام الهلال

رفض لاعب فريق الفتح “مروان سعدان” الإدلاء بأي تصريحات تليفزيونية عقب خسارة فريقه أمام الهلال، وإضاعته لركلة جزاء كانت كفيلة بخروج الفريق الفتحاوي بنقطة التعادل أمام الزعيم.

وأفاد مراسل القناة الرياضية السعودية، بأن مروان سعدان دخل في نوبة بكاء شديدة، داخل غرفة الملابس، ورفض الإدلاء بأي تصريحات تليفزيونية.

وأضاع مروان سعدان، ركلة الجزاء للفتح قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، ولسوء الحظ، فاز الهلال بعدما سجل بافتيمبي جوميز الهدف الثاني له في اللقاء من ركلة جزاء أيضًا.

وحقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب “جامعة الملك سعود”، حيث استطاع جوميز تسجيل هدفين للهلال من ركلتي جزاء، بينما سجل نفس اللاعب بالخطأ في مرمى الزعيم، في واقعة نادرة الحدوث.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما حقق فوزًا مهمًا على نظيره أبها، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

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